«Дамба должна навсегда решить проблему угрозы подтопления» Что известно о строительстве дамбы в Орске, из-за прорыва которой затопило тысячи домов. И можно ли было этого избежать

Анатолий Жданов / Коммерсант / AP / Scanpix / LETA

В Орске — втором по величине городе Оренбургской области — вечером 5 апреля во время паводка прорвало дамбу на реке Урал, в результате оказались затоплены дома на левом берегу реки. На следующий день произошел прорыв дамбы на правом берегу. По последним данным, в зоне подтопления оказались почти семь тысяч домов. Вода уже дошла до Оренбурга. «Медуза» рассказывает, что известно о строительстве дамбы и почему она не спасла жителей от наводнения.

Как строили дамбу и сколько денег на нее потратили

Власти Оренбургской области приняли решение о строительстве дамбы в 2010 году, ее стоимость оценивалась в 932 миллиона рублей. Тогдашний глава Орска Виктор Франц говорил, что дамба «должна защищать город с двух сторон и навсегда решить проблему угрозы подтопления во время паводков». Строительство началось в 2011 году. Заказчиком выступило ныне ликвидированное ГУП «Облжилкомхоз», а генеральным подрядчиком — ЗАО «Спецстрой-3». В эксплуатацию дамбу сдали в 2014 году.

«Спецстрой-3» — строительная компания из Новотроицка Оренбургской области, компания работает с июня 2001 года. Как обратило внимание «Агентство», главным инженером проекта дамбы была Любовь Баева, которая после ввода сооружения в эксплуатацию получила муниципальную награду «За добросовестную службу» II степени.

«Агентство» обнаружило декларации безопасности дамб Орска, из которых следует, что комплекс городских дамб состоит из двух очередей. Первая построена в 2009 году, стоит вдоль левого берега реки Урал и защищает район Старый город. Вторая очередь, завершенная в 2014 году, находится с противоположной стороны реки. Занималась ли строительством первой очереди компания «Спецстрой-3», неизвестно.

MSK1.ru пишет, что в 2014 году Федеральная служба финансового надзора нашла нарушения при расходовании бюджетных средств. Как поясняет «Коммерсант», по версии Росфиннадзора, исполнители во время строительства завышали цены на материалы и не выполнили ряд работ. Служба оценила потери заказчиков в 50 миллионов рублей, но суд сократил ее до 400 тысяч рублей.

Олег Дюкарев, выступавший экспертом в рамках судебного процесса о строительстве дамбы в Орске, рассказал «Известиям» о «нарушениях в объемах строительства». «Говоря простым русским языком, на бумаге объемы были выполнены, по факту объемов не было», — заявил он. Подробностей он не привел.

В Орске прорвало дамбу. Тысячи домов подтоплены, людей эвакуируют Meduza

Почему разрушилась дамба — и были ли нарушения при ее строительстве

В июне 2020 года Ростехнадзор нашел 38 нарушений при эксплуатации дамбы и наложил штраф на муниципалитет в размере 20 тысяч рублей. Из-за моратория на внеплановые проверки неизвестно, были ли устранены замечания. MSK1.ru пишет, что в декабре 2023 года городская администрация заключила контракт на эксплуатацию и содержание дамбы на сумму 1,6 миллиона рублей, что «намного меньше, чем в предыдущие годы».

Научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации имени Костякова Максим Лапушкин объясняет, что дамба в Орске — это «так называемое сооружение инженерной защиты», цель которого — защитить территорию от затоплений. Дамба проектируется с учетом вероятности возникновения конкретного уровня воды и его повышения.

«Что касается Орска, у меня нет информации, на какой расход и уровень реки была рассчитана дамба. Исходя из того, что произошло, можно предположить, что, скорее всего, в расчетах были допущены неточности», — допустил эколог.

Еще 6 апреля власти Оренбургской области заявили, что дамба в Орске по проекту рассчитана на значительно более низкий уровень воды — 5,5 метра. При этом уже к тому моменту уровень воды в Урале достиг 9,6 метра. В сообщении пресс-службы правительства региона говорилось, что «сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет». СМИ напоминают, что вода в Урале поднималась до рекордного уровня весной 1957 года — до 12 метров.

«Если есть информация, что такие уровни воды были, при проектировании дамбы это должно было учитываться. Когда такие сооружения проектируются, проводится инженерно-гидрометеорологическое изыскание. Проектировщики должны были показать все возможные уровни и расходы воды, поднять архивные записи о прошлых затоплениях», — говорит Лапушкин.

По словам доктора технических наук и бывшего депутата Госдумы Владимира Тетельмина, дамбы, как правило, возводятся из грунтовых материалов — гальки, гравия, песка, суглинка. Он пояснил, что «даже если маленький ручеек перельется через гребень такой плотины, то он спокойно может потихоньку все размыть и образовать огромный проран, через который и хлынет большой поток воды».

Территория, затопленная в результате прорыва дамбы в Орске Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

В случае с дамбой в Орске могла образоваться промоина не в гребне, а в основании дамбы.

«Под действием перепадов напора в этих грунтах образуются фильтрационные потоки, которые могут вначале выносить мелкие частицы [дамбы] и, усиливаясь, выносить всё более крупные. Так образуется сквозной ход, через который может хлынуть большая вода и разнести все сооружение», — заявил он, добавив, что дамбы должны тщательно и регулярно проверяться.

В свою очередь кандидат технических наук, доцент кафедры гидравлики и гидротехнического строительства МГСУ Александра Бестужева считает, что сейчас преждевременно делать выводы о причинах прорыва дамбы и ее состоянии.

«Сейчас нужно говорить с МЧС, с теми, кто обладает информацией о произошедшем. Естественно, грунтовое сооружение, если начался перелив, оно размывается. Но все материалы подвержены размыванию. Перелив через гребень дамбы же не предусмотрен. И нужно разбираться, почему он произошел. Может быть, она неправильно запроектирована. Может быть, она в процессе эксплуатации была повреждена и где-то вовремя не была отремонтирована», — отметила она.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер утверждает, что дамба изначально была рассчитана на другую нагрузку.

«Коммерсант» напоминает, что местные жители еще за несколько дней до прорыва сообщали о течи в дамбе. По мнению доцента кафедры мостов, тоннелей и строительных конструкций МАДИ Сергея Зеге, укрепить дамбу было невозможно.

«Если мы говорим о дамбах, то они строятся для того, чтобы воспринять давление воды определенной интенсивности. Если эта интенсивность превышается, то сооружение может быть разрушено. Такие объекты строятся годами, а то и десятилетиями. Укрепить дамбу, если ее переливает на несколько метров, за неделю или даже месяц никак нельзя. Надо эвакуировать людей», — отметил Зеге.

В свою очередь научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов подчеркнул, что Гидрометцентр «предупреждает не с теми погрешностью, точностью и заблаговременностью, которые нужны, например, хотя бы для эвакуационных мероприятий».

«Практически мы сейчас пользуемся оценками и расчетами 40-летней давности. Не осуществляется регулярного пересмотра величин наводнений с заданными вероятностями. Соответственно, специалисты очень часто используют старые цифры, а где-то и вообще не используют», — заявил Болгов.

Что происходит в Орске

В Орске продолжается эвакуация людей после прорыва дамбы. В области затоплено более шести тысяч домов. Фотографии Материал обновляется

Что происходит в Орске

В Орске продолжается эвакуация людей после прорыва дамбы. В области затоплено более шести тысяч домов. Фотографии Материал обновляется