МВД провело проверку после задержания главы МЧС Чечни. Утверждается, что он «вел себя агрессивно» и ударил полицейских

Главное управление МВД России по Северному Кавказу провело проверку по факту произошедшего на КПП «Герзельский мост» на границе Чечни с Дагестаном 14 апреля. Тогда здесь пытались задержать начальника ГУ МЧС по Чечне Алихана Цакаева.

В полиции говорят, что водитель автомобиля GMC Yukon (его фамилия не называется) ехал по встречной полосе на федеральной трассе «Кавказ», создавая угрозу другим участникам дорожного движения.

В МВД заявили, что водитель не реагировал на требования полицейских прекратить движение и предъявить документы, «вел себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес полицейских и предпринял попытку скрыться». В итоге автомобиль остановили принудительно.

После остановки автомобиля «правонарушитель продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес сотрудников полиции». Полицейские применили к нему физическую силу и надели на него наручники. В свою очередь, нарушитель несколько раз ударил полицейских, заявили в МВД.

ГУ МВД России по Северному Кавказу направило результаты проверки «для дальнейшей юридической оценки» в Следственный комитет.

Телеграм-каналы ранее сообщили, что в Дагестане задержали руководителя чеченского управления МЧС Алихана Цакаева за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Как утверждал проект Gulagu.net, кадыровцы, приехавшие на место задержания, в ходе потасовки силой забрали задержанного и увезли в Чечню.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал задержание Цакаева «постыдной провокацией», заявив, что «Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения», а также потребовал «гнать из всех структур» тех, кто задерживал Цакаева. Глава Дагестана Сергей Меликов в ответ выразил надежду, что Кадыров не имел в виду полицейских Дагестана, «когда говорил о некой постыдной провокации».

Рамзан Кадыров неоднократно называл Алихана Цакаева «дорогим братом».

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