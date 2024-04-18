Кадыров назвал «постыдной провокацией» задержание главы МЧС Чечни в Дагестане

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал задержание дагестанской полицией руководителя чеченского управления МЧС Алихана Цакаева, назвав произошедшее «постыдной провокацией». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, Цакаева задержали на границе Чечни и Дагестана. Кадыров утверждает, что «ряд лиц, личности которых уже нами установлены», попытались провести «в грубейшей форме» задержание министра.

Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения. У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП. Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону. Так и случилось позже. Когда нападавшие выяснили, что дело имеют с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то трусливо разбежались.

Глава Чечни призвал «гнать из всех структур» тех, кто задерживал Цакаева. По его мнению, они «не должны носить и марать форму блюстителя». Кадыров призвал принять «соответствующие меры» руководство Дагестана.

В конце своего поста Кадыров перечислил награды, которые получил Цакаев, а также отметил, что глава чеченского МЧС «с первых дней рядом с нами боролся во имя торжества мира и закона в России».

По данным телеграм-каналов, Цакаева задержали в Дагестане за вождение автомобиля в нетрезвом виде 14 апреля. Министр якобы не остановился по требованию сотрудника ДПС, развернулся на перекрестке и попытался совершить наезд на полицейских. Сотрудники МВД Дагестана задержали водителя, у которого были признаки сильного опьянения и не оказалось при себе документов. На опубликованных видеозаписях видно, как несколько силовиков вытаскивают мужчину из внедорожника и кладут лицом на асфальт. Проект Gulagu.net утверждает, что после задержания Цакаева к КПП приехали 11 автомобилей из Чечни, в том числе три машины ДПС. Там якобы произошла потасовка, в результате которой чеченские силовики забрали задержанного главу МЧС.

Подробнее о произошедшем

Главу МЧС по Чечне задержали в Дагестане за пьяное вождение. Чеченский спецназ его отбил, сообщили телеграм-каналы

Подробнее о произошедшем

Главу МЧС по Чечне задержали в Дагестане за пьяное вождение. Чеченский спецназ его отбил, сообщили телеграм-каналы