Главу МЧС по Чечне задержали в Дагестане за пьяное вождение. Чеченский спецназ его отбил, сообщили телеграм-каналы

По данным телеграм-каналов чеченской оппозиции, а также российских Baza, «Осторожно, новости» и ряда других, в Дагестане за вождение автомобиля в нетрезвом виде был задержан руководитель ГУ МЧС России по Чечне Алихан Цакаев.

О задержании Цакаева, пишет проект «Радио Свобода» «Кавказ. Реалии», объявили движение NIYSO и оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. По их данным, автомобиль, за рулем которого находился Цакаев, остановили на дагестанском контрольно-пропускном пункте «Герзельский мост» на границе с Чечней.

Цакаев якобы не остановился по требованию сотрудника ДПС, развернулся на перекрестке и попытался совершить наезд на полицейских. Сотрудники МВД Дагестана задержали водителя, у которого были признаки сильного опьянения и не было при себе документов. Baza и «Осторожно, новости» публикуют видео задержания. Baza пишет, что инцидент произошел 14 апреля. Вскоре после задержания Цакаева отпустили, сообщают оба телеграм-канала, не уточняя детали.

Журналисты «Кавказ. Реалии» попытались геолоцировать место записи видео и, судя по первичному анализу, оно действительно было снято на федеральном контрольно-пропускном пункте «Герзельский мост» в Дагестане.

По данным Gulagu.net, источник которых не уточняется, после задержания Цакаева к КПП «Герзель» приехали 11 автомобилей из Чечни, в том числе три машины ДПС. Среди приехавших, утверждает телеграм-канал, был Абузайд Висмурадов — командир СОБР «Ахмат».

«В ходе потасовки с угрозами применения оружия кадыровцы силой забрали задержанного и увезли, очевидно превышая должностные полномочия и угрожая убийством сотрудникам МВД при исполнении», — пишет Gulagu.net, добавляя, что дагестанские полицейские были избиты, но пока не стали предъявлять претензий по этому поводу.

Автомобиль, которым управлял Цакаев, также увезли в Чечню, утверждают источники. По версии одного из чеченских оппозиционных блогеров, пишет «Кавказ. Реалии», этот внедорожник объявлен в розыск службой Интерпола Канады.

Официальные представители властей Чечни и Дагестана, а также МЧС и МВД сообщения об инциденте на момент публикации заметки никак не прокомментировали.

Алихан Цакаев, напоминают «Кавказ. Реалии», в 2007-2019 годах возглавлял чеченский ОМОН (к этому периоду, в частности, относится громкое дело о похищении Ислама Умарпашаева — прим. «Медуза») и, как утверждается, лично принимал участие в пытках. Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно называл Цакаева «дорогим братом», а в мае 2007 года наградил его высшей наградой республики — орденом имени Ахмата Кадырова.

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