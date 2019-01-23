Магомед Даудов и Хизри Шихсаидов 22 января Парламент Чеченской республики

В Махачкале 22 января состоялась первая официальная встреча между представителями властей Чечни и Дагестана под руководством спикеров региональных парламентов Магомеда Даудова и Хизри Шихсаидова, посвященная вопросу фиксации границы между двумя республиками.

Как говорится в сообщении на официальном сайте правительства Дагестана, стороны «в целом констатировали отсутствие разногласий и претензий». Работа над установлением границы будет идти в течение всего года при участии Росреестра. В пресс-релизе подчеркивается, что подобная работа по уточнению границ проводится во всех субъектах России по поручению правительства страны.

Накануне встречи министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров подчеркивал, что у региона нет принципиальных территориальных разногласий с Дагестаном. «Может быть, там несколько гектаров или несколько десятков гектаров туда или, может быть, оттуда, как говорится, потому что это касается обоих регионов. Поэтому я говорю, только в этом смысле, может быть, что-то будет», — сказал чиновник.

В ноябре 2018 года издание «Новое дело» обращало внимание на появившуюся на сайте парламента Чечни карту, на которой к ее территории была частично отнесена территория возле дагестанского селения Ансалта. После публикации журналистов карта была исправлена.

На территории Дагестана, граничащей с Чечней, есть места компактного проживания чеченцев, и вернувшихся после распада СССР. Они требуют восстановления в составе Дагестана Ауховского района, ликвидированного после депортации, что является причиной конфликтов с проживающими там же . Власти Чечни официально никогда не высказывались за присоединение этих территорий к своей республике.

Осенью 2018 года Чечня подписала соглашение о границе с Ингушетией, по которому получила дополнительные территории. Это привело к массовым протестам в Ингушетии. Конституционный суд РФ нарушений в договоре не нашел. До этого между двумя республиками — в отличие от других регионов России — официально установленной границы.