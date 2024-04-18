«Я не могу допустить, чтобы эта ситуация бросила тень на мундир наших сотрудников МВД». Глава Дагестана ответил Кадырову, который назвал провокацией задержание главы МЧС Чечни

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что «инцидент» с задержанием дагестанскими силовиками главы МЧС по Чечне «требует самого внимательного и детального анализа», но «никак не отразится» на «братских и добрососедских отношениях с чеченским народом».

«И хотя инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка, я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД», — заявил Меликов.

Он выразил надежду, что глава Чечни Рамзан Кадыров не имел в виду сотрудников полиции Дагестана, «когда говорил о некой постыдной провокации».

«Потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка», — отметил Меликов.

18 апреля телеграм-каналы сообщили, что в Дагестане задержали руководителя чеченского управления МЧС Алихана Цакаева за вождение автомобиля в нетрезвом виде. На опубликованных видеозаписях видно, как несколько силовиков вытаскивают мужчину из внедорожника и кладут лицом на асфальт.

Рамзан Кадыров назвал произошедшее «постыдной провокацией». По его словам, задержание Цакаева проводилось «в грубейшей форме, без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения». Глава Чечни призвал «гнать из всех структур» тех, кто задерживал Цакаева. По его мнению, они «не должны носить и марать форму блюстителя».

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