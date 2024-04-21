Рубену Варданяну дали поговорить с семьей впервые с начала голодовки. Близкие призвали допустить к нему Международный Красный крест

Бывшему главе правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубену Варданяну, который находится под арестом в Баку с сентября прошлого года, разрешили поговорить с семьей после того, как он объявил голодовку, говорится в заявлении в его телеграм-канале.

До этого Варданяна более двух недель содержали под стражей без права переписки и общения, утверждается в заявлении семьи.

Семья Варданяна потребовала у властей Азербайджана немедленно допустить к нему представителей Международного Комитета Красного креста. «Только так можно получить объективные сведения о состоянии его здоровья и обеспечить ему всю необходимую медицинскую помощь во время голодовки», — говорится в заявлении. Близкие со слов Варданяна утверждают, что ему измеряют только артериальное давление и опасаются, что его состояние ухудшится. По их словам, все время, пока он был в изоляции, ему не разрешали даже читать.

Также Варданян в разговоре с семьей высказал требование о немедленном и безоговорочном освобождении Азербайджаном армянских политзаключенных.

Рубена Варданяна задержали 27 сентября 2023 года, когда он пытался выехать из Нагорного Карабаха в Армению. На следующий день его арестовали. Варданяну предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе о финансировании терроризма и участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.

19 апреля 2024 года Варданян объявил о голодовке, начатой, по его словам, еще 5 апреля. Он требует освобождения своего и «других армянских заключенных, незаконно удерживаемых в Баку». В сообщении говорилось, что после объявления голодовки «прекратились регулярные телефонные звонки между Варданяном и его семьей в нарушение всех международных норм».

Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». Он входил в список богатейших людей России по версии Forbes. В сентябре 2022 года Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах, где он с ноября занял пост главы правительства непризнанной республики.

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