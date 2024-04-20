Законопроект о помощи Израилю одобрен Конгрессом США
Нижняя палата американского парламента поддержала законопроект о финансировании помощи Израилю. «За» проголосовали 366 конгрессменов, против было подано 58 голосов, сообщает CNN.
Документ предусматривает выделение на эти цели 26 миллиардов долларов, включая 4 миллиарда на системы противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида» и 9,3 миллиарда долларов на гуманитарные нужды.
Законопроект о помощи Израилю входит в пакет документов, которые Палата представителей Конгресса США рассмотрела 20 января.
Конгрессмены также одобрили законопроекты о помощи Украине, блокировке тиктока и использовании замороженных российских активов, а также о помощи Тайваню.
Конгресс США с прошлой осени из-за внутренних разногласий не мог одобрить единый законопроект о национальной безопасности США, в который входило финансирование помощи Израилю и Украине.
В апреле в нижнюю палату парламента США внесли отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о блокировке тиктока, использовании замороженных российских активов и новых санкциях в отношении Ирана.