The New York Times: Байден отговорил Нетаниягу от немедленного ответного удара по Ирану после ночной атаки

Израиль не стал наносить немедленный удар в ответ на атаку Ирана в ночь на 14 апреля после разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Джо Байдена, анонимно заявили The New York Times два израильских чиновника.

По данным газеты, немедленную ответную атаку поддержали несколько членов правительства Израиля, но телефонный разговор Нетаниягу с Байденом и отсутствие серьезного ущерба, нанесенного Ираном, привели к ее отмене. При этом собеседники издания не рассказали другие подробности беседы лидеров Израиля и США.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что президент США в телефонном разговоре с премьером Израиля после иранского удара сказал, что Вашингтон не поддержит израильскую контратаку против Ирана. «Вы победили — наслаждайтесь успехом», — сказал Байден Нетаниягу, по словам одного из собеседников Axios.

В заявлении Белого дома, опубликованном после разговора Байдена и Нетаниягу в ночь на 14 апреля, лидер США заявил: «Я только что разговаривал с премьер-министром Нетаньягу, чтобы подтвердить железную приверженность США безопасности Израиля. Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал удивительную способность защищаться и побеждать даже беспрецедентные атаки, послав четкий сигнал своим врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля».

В другой своей статье The New York Times отмечает, что Байден и его команда стремятся предотвратить эскалацию конфликта. В диалоге с Израилем они отмечают, что успешная защита от иранских ударов — крупная стратегическая победа израильских сил, которая не требует нового раунда ударов возмездия, говорится в материале.

В свою очередь член военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль ответит на атаку Ирана, когда придет время. «Столкнувшись с угрозой со стороны Ирана, мы создадим региональную коалицию и потребуем от Ирана заплатить тогда и так, как нам будет удобно», — заявил он.

Днем 14 апреля военный кабинет Израиля собрался на совещание, на котором будет обсуждаться реакция страны на иранский удар. Израильское издание Ynet сообщало, что власти Израиля рассматривают возможность атак на ядерные объекты Ирана.

Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля, применив около 300 ракет и беспилотников. Атака стала ответом Ирана на израильский удар по иранской дипломатической миссии в Дамаске в начале апреля. Военные Израиля заявили, что сбили большинство воздушных целей, а в результате атаки Ирана была незначительно повреждена авиабаза Неватим в пустыне Негев. Иран пригрозил Израилю нанести более массированный удар, если тот ответит на атаку.