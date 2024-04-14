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Иран более пяти часов атаковал Израиль ракетами и дронами. Как это было
57 секунд
11:44, 14 апреля 2024
Иран
атаковал
Израиль в ночь на 14 апреля, применив более 150 ракет и 170 беспилотников. Армия обороны Израиля
заявила
, что сбила большинство из них. При атаке незначительно повреждена авиабаза Неватим в пустыне Негев. Иран
грозит
нанести более массированный удар, если Израиль ответит на атаку.
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