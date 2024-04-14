Иран предупредил Израиль, что совершит более масштабное нападение в случае ответа на ночную атаку

Начальник штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Бакери заявил, что Иран может совершить более масштабное нападение на Израиль, чем в ночь на 14 апреля, когда страну атаковали более 300 ракет и беспилотников. Об этом, как пишет Reuters, Бакери сказал в интервью государственному телевидению.

«Наш ответ будет гораздо более масштабным, чем сегодняшние военные действия, если Израиль предпримет ответные меры против Ирана», — заявил Бакери.

Он утверждает, что в ходе ночной атаки Иран поразил две израильские военные базы. «Наши операции закончены, и мы не намерены их продолжать», — сказал он.

Бакери добавил, что Тегеран через Швейцарию предупредил США, что, если Вашингтон поддержит любые военные действия Израиля против Ирана, то будут атакованы американские базы. Миссия Ирана при ООН ранее призвала США «держаться подальше» от конфликта.

Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля, применив 120 баллистических и 30 крылатых ракет, а также более 170 беспилотников, сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. По его словам, перехвачены 99% воздушных угроз. При ракетной атаке Ирана незначительно повреждена авиабаза Неватим в пустыне Негев. При атаке тяжело ранена 10-летняя девочка.