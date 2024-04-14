«Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак». Зеленский осудил удар Ирана по Израилю

Президент Украины Владимир Зеленский осудил атаку Ирана на Израиль, сравнив ее с ударами российских войск по украинским территориям. Он призвал союзников, в том числе США, ускорить военную помощь.

Украина осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов «Шахед» и ракет. Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны России, которая применяет те же дроны «Шахед» и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов.

Нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке. Действия Ирана угрожают всему региону и миру так же, как действия России представляют риск расширения войны. И очевидное сотрудничество двух режимов в распространении террора должно получить решительный и объединенный ответ мира.

Зеленский назвал звук иранских беспилотников «инструментом террора», который, по его словам, одинаково звучит в небе над Ближним Востоком и Европой.

Этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира, демонстрируя, что только наше единство и решимость могут спасти жизни и предотвратить распространение террора по всему миру.

Мир не может ждать, пока продолжаются дискуссии. Слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты. Только ощутимая помощь способна делать это. Помощь, которой мы ждем. Надо укреплять безопасность и решительно противодействовать всем, кто хочет сделать террор новой нормой.

Президент Украины подчеркнул важность того, чтобы конгресс США принял «необходимые решения» для укрепления союзников Вашингтона.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Иран стал одним из ключевых союзников властей РФ. Так, Минобороны России активно использует для ударов по украинским территориям дроны-камикадзе иранского производства «Шахед-131/136», которые в РФ их переименовали в «Герань-1» и «Герань-2».

Конгресс США несколько месяцев из-за внутриполитических разногласий не может одобрить законопроект, который включает финансирование военной помощи Украине и Израилю.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, применив сотни ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля заявила, что сбила большинство из них. В результате атаки, заявили в ЦАХАЛ, незначительно повреждена авиабаза Неватим в пустыне Негев. Иран пригрозил нанести более массированный удар, если Израиль ответит на атаку.

После иранского удара посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Иерусалим ожидает, что Москва осудит атаку Ирана по Израилю. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не помнит осуждения израильской стороной ударов Киева по территории России.