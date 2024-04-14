Президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана на израильские территории в ночь на 14 апреля «объявлением войны». Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Ночью нас атаковали с четырех направлений на Ближнем Востоке, обстрелы осуществляли прокси Ирана. Нас обстреливали баллистическими ракетами, применяли беспилотники и крылатые ракеты. <…> Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — сказал Герцог, заявив, что Израиль «стремится к миру» в регионе.

В ходе интервью президент Израиля ушел от прямого ответа на вопрос, каким может быть ответ страны на иранскую атаку. По его словам, Израиль «рассматривает все варианты». «Я абсолютно уверен, что мы предпримем необходимые шаги для защиты и обороны нашего народа. Мы не ищем войны», — повторил Герцог.

Иран в ночь на 14 апреля запустил по Израилю сотни ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля заявила, что большинство из них удалось сбить, незначительные повреждения в результате атаки получила израильская авиабаза Неватим в пустыне Негев.

По данным The New York Times, Израиль не стал наносить немедленный удар в ответ на иранскую атаку после разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Джо Байдена. Иран пригрозил Израилю нанести более массированный удар, если тот ответит на атаку.