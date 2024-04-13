Иран начал атаку на Израиль. Запущены десятки дронов

Иран запустил десятки беспилотников в направлении Израиля, начав атаку, сообщает корреспондент издания Axios Барак Равид со ссылкой на четырех израильских и американских чиновников.

Начало атаки также подтвердил на брифинге спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. По его словам, беспилотникам нужно несколько часов, чтобы добраться до Израиля. Военные, реализуя план подготовленного ответа, отключили GPS в ряде районов, добавил Хагари.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил со срочным обращением, в котором заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же. «Наши системы обороны развернуты, и мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении», — сказал Нетаниягу.

Незадолго до атаки управление гражданской авиации Иордании объявило о временном закрытии воздушного пространства над страной.

1 апреля израильская авиация нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. Погибли семеро членов Корпуса стражей исламской революции, включая командира подразделения «Аль-Кудс» генерала Мохаммада Реза Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «сионистский режим будет наказан».

11 апреля президент США Джо Байден предупредил о возможном ударе Ирана по Израилю. В отчетах разведки США, которые цитировали западные издания, нападение Ирана на Израиль называлось неизбежным. Вместе с этим США, как писала газета The Wall Street Journal, обратились к странам региона в попытке убедить Иран избегать эскалации. Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Ирака поговорили по телефону с главой МИД Ирана и обсудили напряженность в регионе.

13 апреля служба тыла израильской армии выпустила распоряжение об отмене всех занятий в учебных заведениях в воскресенье (в Израиле это рабочий день). Байден прервал отдых в штате Делавэр и вернулся в Вашингтон для экстренного совещания по ситуации на Ближнем Востоке. Предупреждая об ударе, Байден говорил, что приверженность США безопасности Израиля в свете угроз со стороны Ирана «остается железной».

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