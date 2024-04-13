Джо Байден прервал отдых и вернулся в Вашингтон для экстренного совещания по ситуации на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден прервал отдых в штате Делавэр, и уже 13 апреля вернется в Вашингтон, сообщила пресс-служба Белого дома.
Причиной этого стала необходимость «провести консультации с командой по национальной безопасности по поводу событий на Ближнем Востоке».
Ранее предполагалось, что Байден вернется в Вашингтон только в воскресенье, 14 апреля.
США и Израиль предполагают, что Иран может в самое ближайшее время нанести удар по израильской территории в качестве ответа на убийство высокопоставленных офицеров Корпуса стражей Исламской революции в результате израильской атаки на консульство Ирана в Дамаске 1 апреля.
Днем 13 апреля иранский спецназ захватил в Ормузском проливе судно под флагом Португалии, принадлежащее израильскому бизнесмену. Израиль назвал случившееся «пиратской операцией преступного режима».