Вслед за дронами Иран запустил по Израилю крылатые ракеты

Иран запустил по Израилю десятки беспилотников — как утверждают иранские издания, в две волны — и крылатые ракеты. Об этом сообщают портал Ynet и израильский телеканал N12.

Как пишут журналисты, ракеты могут достичь территории Израиля в течение примерно двух часов.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о проведении операции с использованием «десятков ракет и беспилотников» в ответ на нападение на консульство Ирана в Сирии, пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

В Армии обороны Израиля запуск крылатых ракет пока не комментировали, но подтвердили запуск десятков дронов из Ирана. По словам военных, они достигнут Израиля в течение нескольких часов.

Атака Ирана стала ответом на израильский удар по консульству страны в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли семеро членов КСИР, включая двух генералов. В Иране заявили, что «сионистский режим будет наказан».

После авиаудара по консульству Ирана разведка США предупреждала о возможном ответном ударе Ирана. С таким же предупреждением 11 апреля выступал Джо Байден. 13 апреля он прервал отдых в штате Делавэр и вернулся в Вашингтон для экстренного совещания по ситуации на Ближнем Востоке.

В ответ на запуск дронов с территории Ирана ЦАХАЛ сообщил, что военные, реализуя план подготовленного ответа, заглушили GPS в ряде районов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в экстренном обращении заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же.

главное об атаке ирана

Атака на Израиль. Иран нанес удар дронами и крылатыми ракетами. Главное Материал обновляется

главное об атаке ирана

Атака на Израиль. Иран нанес удар дронами и крылатыми ракетами. Главное Материал обновляется