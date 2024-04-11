Министр строительства России Ирек Файзуллин в беседе с журналистами раскритиковал дамбу, с прорыва которой началось затопление города Орск Оренбургской области.

«Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит, 10 километров. <…> Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 метров [воды], по факту у нас 10 пришло. С огромной скоростью, огромная масса воды надавила на не дамбу, а земляной вал», — сказал министр, слова которого приводят РИА Новости и ТАСС.

Файзуллин заявил, что специалистам Минстроя уже поручили проектирование «настоящей дамбы». «А не того, что мы защищаем сейчас. [У дамб] в Комсомольске-на-Амуре, <…> Нижнеудинске и в Тулуне совершенно другая конструкция, а здесь сгребли землю и рассчитывали на защиту. Но никто не прогнозировал, что более 10 метров воды придет в Орск», — добавил он.

Глава Минстроя также назвал «смешной» версию о том, что дамбу в Орске погрызли грызуны. «Ну какие грызуны, вообще говоря, смешно», — процитировал его РБК. Ранее такую версию причин разрушения дамбы высказал директор участвовавшей в строительстве сооружения компании Сергей Комаров. При этом министр заявил, что ведомство совместно с Минприроды проверят эту версию, сообщает ТАСС.

Что известно о дамбе в Орске

«Дамба должна навсегда решить проблему угрозы подтопления» Что известно о строительстве дамбы в Орске, из-за прорыва которой затопило тысячи домов. И можно ли было этого избежать

Что известно о дамбе в Орске

«Дамба должна навсегда решить проблему угрозы подтопления» Что известно о строительстве дамбы в Орске, из-за прорыва которой затопило тысячи домов. И можно ли было этого избежать

В Оренбургской области из-за весеннего паводка с 4 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. Вечером 5 апреля в Орске прорвало насыпную дамбу, город затопило. К утру 11 апреля уровень реки Урал в Орске снизился на 42 сантиметра и составил 857 сантиметров. По данным властей города, подтоплено почти шесть тысяч домов.

В Оренбурге вода продолжает прибывать — уровень реки Урал в городе вырос до 1 069 сантиметров при критической отметке в 930 сантиметров. Подтоплено почти четыре тысячи приусадебных участков более двух тысяч домов, из зон подтопления эвакуировали 1 258 человек. Всего в Оренбургской области, по последним данным властей, затоплено около 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков.