Правящая партия Грузии повторно зарегистрировала в парламенте законопроект об «иноагентах»

Правящая партия «Грузинская мечта» на заседании бюро парламента Грузии повторно представила и зарегистрировала законопроект об «иностранных агентах», сообщает телеканал Mtavari.

Юридический комитет парламента рассмотрит законопроект 12 апреля. Как отмечает телеканал, заседание бюро парламента, где «Грузинская мечта» составляет большинство, прошло на фоне протестов против повторного рассмотрения инициативы.

Paper Kartuli сообщало, что к зданию парламента пришли около 150 человек, выступивших против законопроекта «Об иностранных агентах». Участники акции держали плакаты с надписями «Мы выбираем Европу, а не Россию», флаги Грузии и Евросоюза, а также кричали: «Нет российскому закону».

Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное внесение законопроекта об «иноагентах» 3 апреля. По его словам, инициатива будет внесена с таким же , что и проект закона, который был отозван весной 2023 года после протестов.

Первую версию законопроекта об «иноагентах» парламент Грузии принял в марте 2023 года. После этого в Тбилиси начались массовые протесты, которые полиция пыталась жестко разгонять. Законопроект осудили в США и Евросоюзе, а российские журналисты, активисты, музыканты и общественные деятели, объявленные Минюстом РФ «иноагентами», обратились к грузинскому парламенту с просьбой не принимать закон. Спустя два дня законопроект был отозван из-за «разногласий в обществе».

Грузинский законопроект об «иноагентах»

«За законопроектом тянется шлейф, будто он российский» Кажется, в Грузии примут закон об «иноагентах» — из-за него страна не сможет вступить в ЕС и НАТО. В Тбилиси уже несколько дней проходят акции протеста

Грузинский законопроект об «иноагентах»

«За законопроектом тянется шлейф, будто он российский» Кажется, в Грузии примут закон об «иноагентах» — из-за него страна не сможет вступить в ЕС и НАТО. В Тбилиси уже несколько дней проходят акции протеста