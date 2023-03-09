Макаревич, Шульман, Долин, Толоконникова и другие российские «иностранные агенты» попросили власти Грузии не принимать закон об «иноагентах»

Десятки российских журналистов, активистов, музыкантов и общественных деятелей, которых включили в российские реестры «иностранных агентов», подписали обращение к парламенту Грузии с просьбой не принимать аналогичные в стране.

Выдержки из письма опубликовал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Всего его подписали 82 российских «иноагента», в том числе Андрей Макаревич, Виктор Шендерович, Екатерина Шульман, Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Борис Зимин, Надежда Толоконникова, Петр Верзилов, Роман Доброхотов, Карен Шаинян, Антон Долин, Марат Гельман и Александр Роднянский.

Включение в список иностранных агентов в России означает гражданскую смерть. Кампании по дискредитации, риски штрафов и уголовного преследования делают практически невозможным продолжение значимой общественной деятельности сегодня в России.

Мы приветствуем решение большинства в парламенте Грузии не продолжать принятие законопроекта об иностранных агентах, который схож с российским аналогом. Мы обращаемся, чтобы разъяснить действие этого закона в России от внезапных проверок некоммерческих организаций в 2012 году до почти полного уничтожения гражданского общества к 2023 году. Мы делаем это для того, чтобы подобные законы не принимались ни в Грузии, ни вообще где бы то ни было.

С 7 марта в Тбилиси проходят массовые акции протеста против принятия парламентом законодательства об «иностранных агентов» Демонстранты пытались проникнуть в парламент, чтобы помешать работе депутатов, и скандировали «Нет российскому закону».

Полиция жестко разогнала митингующих водометами и слезоточивым газом. МВД Грузии отчиталось о задержании 133 человек по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Еще одного протестующего задержали по уголовному обвинению в нападении на полицейского. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

9 марта правящая коалиция заявила, что отзывает спорный законопроект из-за «разногласий в обществе». Оппозиция потребовала четких разъяснений, как это будет происходить, поскольку, по регламенту парламента, принятый в первом чтении проект закона отозвать нельзя, а также анонсировала новую акцию. По подсчетам «Paper Kartuli», на новой акции у парламента уже собрались около 20 тысяч человек.

Протестующие также потребовали, чтобы власти освободили всех задержанных в ходе протестов. Вечером 9 марта МВД Грузии сообщило, что все задержанные по административным статьям 7 и 8 марта освобождены. Некоторые из них предстали перед судом, у других закончился срок пребывания в изоляторах. Расследования по уголовным статьям продолжаются.