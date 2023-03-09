Грузинский законопроект об «иноагентах» отозвали из парламента на фоне протестов

Правящая партия «Грузинская мечта» и другие партии из парламентского большинства Грузии приняли решение отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния», вызвавший массовые протесты в обществе.

«Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык „российского закона“, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса. Кроме того, радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность», — говорится в совместном заявлении партий, которое цитирует «Рустави 2».

В Грузии несколько дней продолжаются массовые протесты против принятия закона об «иностранных агентах». Законопроект внесли в парламент страны в двух вариантах. 7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Он предусматривает, что в Грузии появится реестр «иностранных агентов», в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые более чем на 20% из-за рубежа.

На 9 марта было запланировано голосование по второму варианту законопроекта об «иноагентах» — «О регистрации иностранных агентов». Согласно этому проекту, статус «агента иностранного влияния» могут получить любые физические и юридические лица, получающие финансирование из-за рубежа.

7-8 марта в центре Тбилиси около здания парламента на проспекте Руставели проходили массовые акции протеста: демонстранты пытались прорваться в парламент, забрасывали полицейских камнями и бутылками, пытались строить баррикады. В ответ спецназ применил против протестующих водометы и слезоточивый газ. По итогам разгона митингов МВД Грузии отчиталось о задержании 133 человек по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Еще одного протестующего задержали по уголовному обвинению в нападении на полицейского. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.