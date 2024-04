Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «вбросом» сообщения The Washington Post и The New York Times о том, что представители США предупреждали Россию, что террористы готовят нападение на «Крокус Сити Холл».

«Мы настолько уже привыкли к американским, с одной стороны, вбросам в информационное пространство, потом отказу от своих же собственных заявлений, что мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему. То есть когда, кому они передавали эту информацию», — сказала Захарова на брифинге для журналистов (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения американских изданий, сказал, что эта тема «не является нашей компетенцией». По его словам, подобной информацией обмениваются специальные службы.

Источники российских агентств ТАСС и РИА Новости заявили, что информация в американских СМИ не соответствуют действительности. Данные о теракте, переданные США, носили лишь общий характер.

Газеты The Washington Post и The New York Times сообщили 2 апреля со ссылкой на источники, что власти США 6 марта предупредили Россию, что концертный зал «Крокус Сити Холл» может стать целью террористов.

Руководители ФСБ и СВР утверждали, что предупреждение США о теракте не имело конкретных данных, поэтому российские спецслужбы не смогли установить террористов.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» 22 марта. В результате теракта, по официальным данным властей РФ, погибли 144 человека и пострадали более 550.

Теракт в «Крокус Сити Холле» — это провал спецслужб? Такие атаки можно предотвратить? А охрана могла остановить нападавших? Отвечает социолог Кирилл Титаев. Он много лет изучает российских силовиков

