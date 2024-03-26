«Эта информация на тот момент не подтвердилась». ФСБ признала, что США предупреждали Россию о готовящемся теракте

Спецслужбы США действительно предупреждали Москву о том, что в России готовится теракт, но эта информация носила общий характер, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Это информация общего характера — о подготовке террористического акта в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений», — сказал он журналистам.

«К большому сожалению, наши действия, которые мы осуществляли в отношении конкретных групп и конкретных лиц, — эта информация на тот момент не подтвердилась», — добавил Бортников.

По словам главы ФСБ, была информация о том, что теракт планировался не на концерте, а во время президентских выборов. «Сейчас то, что произошло, к сожалению большому, это уже последующая атака», — заключил он.

7 марта посольства несколько стран, в том числе США, Канады, Германии, Чехии, Швеции, Латвии и Южной Кореи, предупредили своих граждан, что в следующие два дня в Москве может произойти теракт.

В тот же день ФСБ заявляла о предотвращении теракта в синагоге в Москве, который, как утверждалось, готовили боевики ячейки ИГИЛ в Афганистане — «Вилаят Хорасан» (эту же группировку считают причастной к теракту в «Крокус Сити Холле»). В подготовке нападения на московскую синагогу заподозрили двух граждан Казахстана.

После теракта 22 марта в «Крокусе» СМИ со ссылкой на источники писали, что США поделились с Россией сообщениями об угрозе терактов.

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