Источник ТАСС: власти США предупреждали Россию о готовящемся теракте, но без конкретики

Российские спецслужбы получали от США предупреждения о готовящемся теракте перед нападением боевиков на «Крокус Сити Холл», сообщило государственное российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в российской спецслужбе.

Собеседник агентства сообщил, что «такая информация действительно поступала», но, по его словам, «она содержала общий характер, без какой-либо конкретизации».

После теракта в «Крокус Сити Холле» представители США заявили, что предупреждали своих граждан об угрозе терактов в Москве. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби говорил, что США предупреждали американцев «для их собственной безопасности». Кирби также заявил, что «нет никаких признаков того, что Украина или украинцы были вовлечены в стрельбу».

После заявлений властей США официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вызывает вопросы, на каком основании официальные лица в Вашингтоне «делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности». «Если у США или каких-либо других стран были достоверные данные на этот счет, то их надо незамедлительно передать российской стороне», — сказала Захарова.

Посольство США в Москве предупредило 7 марта американцев, что в ближайшие два дня в городе может произойти теракт. Такие же предупреждения выпустили Латвия, Южная Корея, Швеция, Канада, Германия и Чехия. О терактах в Москве 8 и 9 марта не сообщалось.

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