В Калужской области сотрудники ФСБ убили двух граждан Казахстана. Их заподозрили в подготовке нападения на московскую синагогу

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал досудебное расследование после публикаций о том, что сотрудники силовых структур России убили двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

7 марта ФСБ заявила о предотвращении теракта в синагоге в Москве, который, как утверждалось, готовили боевики ячейки в Афганистане — «Вилаят Хорасан». «При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и в результате были нейтрализованы ответным огнем», — сообщила российская спецслужба.

По месту проживания убитых подозреваемых, заявили в ФСБ, нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Управление ФСБ по Калужской области возбудило уголовное дело о подготовке к теракту (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК).

Одним из первых о том, что убитые — граждане Казахстана, сообщило издание Astra. По словам его источников, перестрелка ФСБ с предполагаемыми террористами произошла рано утром 7 марта в деревне Коряково Калужской области. В результате были убиты два подозреваемых — 35-летний Сабит Аширалиев и 32-летний Джанибек Таскулаев, которые приехали в Россию 28 февраля.

«Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ в рамках действующих каналов сотрудничества», — сообщил после публикаций о случившемся в российских СМИ Комитет национальной безопасности Казахстана. Имена казахстанцев ведомство не назвало.

7 марта посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве в ближайшие два дня. На следующий день к предупреждению присоединились власти Великобритании, Латвии, Канады, Южной Кореи, Швеции, Германии и Чехии. Связаны ли эти предупреждения с происшествием в Калужской области, неизвестно. Телеграм-канал Baza сообщил, что 9 марта на фоне предупреждений полицейских в Москве перевели на усиленный режим работы. В полиции это сообщение опровергли.