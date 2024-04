Обмен информацией о подготовке терактов между США и Россией идет по каналам спецслужб и не относится к компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Это не является нашей компетенцией, потому что подобные обмены информацией идут по каналам специальных служб, информация передается непосредственно от службы к службе», — сказал Песков, отвечая на вопрос, предупреждали ли США Россию, что возможной целью теракта может стать именно «Крокус Сити Холл».

Накануне The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников рассказал, что за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» власти США предупреждали Россию, что именно эта площадка может стать потенциальной целью атаки. О том, что такие предупреждения со стороны США поступали, также пишет The New York Times.

По данным The Washington Post, российские власти по крайней мере на начальном этапе отнеслись к предупреждению серьезно. Предупреждение США, по словам одного из собеседников издания, включало в том числе информацию о подготовке теракта в одной из синагог. На следующий день ФСБ отчиталась, что предотвратила нападение на синагогу в Москве.

Однако по мнению западных чиновников, как пишет The New York Times, после этого российские власти ослабили бдительность и посчитали американское предупреждение ложным, поскольку нападения не произошло.

Песков заявил, что вопрос о помощи США в предотвращении теракта в синагоге также не относится к компетенции Кремля.

По данным WP, США предупредили Россию о подготовке теракта в «Крокусе» 6 марта. На следующий день посольство США в Москве публично сообщило, что «экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты».

Через четыре дня после теракта директор ФСБ Александр Бортников признал, что спецслужбы США предупреждали Москву о подготовке нападения, но эта информация носила общий характер. О том же заявил 2 апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

После теракта российские власти увидели в нем «украинский след». ФСБ заявила, что задержанные исполнители теракта «продвигались на машине в сторону российско-украинской границы» и «имели соответствующие контакты на украинской стороне», а Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что с украинской стороны для террористов было подготовлено «окно» для перехода границы. О том, что первичные данные, полученные от задержанных, подтверждают «украинский след», также заявил Бортников.

