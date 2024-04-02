Нарышкин: США предупредили Россию о подготовке теракта, но информации не хватило, чтобы выявить террористов

ФСБ получила от США определенную информацию о возможности теракта в России, но она была слишком общей, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Да, действительно, Федеральная служба безопасности получила определенную информацию со стороны спецслужб США о том, что такое, к сожалению, возможно. Но как наши российские коллеги говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», — сказал Нарышкин журналистам на пресс-подходе в Москве.

Директор СВР отметил, что между Россией и США действует контртеррористический канал, но он ограничен. По словам Нарышкина, уровень межгосударственного сотрудничества «опущен очень-очень низко».

Спецслужбы США сообщили России о подготовке теракта на территории РФ в начале марта. Информацию об этом распространило посольство США в Москве. Также с предупреждениями выступили несколько европейских государств.

Директор ФСБ Александр Бортников признал, что США предупреждали о подготовке теракта в местах массового скопления граждан, но информация носила общий характер и «на тот момент не подтвердилась». По данным газеты The New York Times, США сообщили России только часть имевшейся у них информации, чтобы не раскрывать источник этих данных.

Иран также предупреждал Россию о том, что на территории РФ возможна крупная террористическая атака, сообщили 1 апреля источники агентства Reuters. Иранские власти получили эту информацию от подозреваемых в терроризме, задержанных в Иране. Источники Reuters указывали, что информация не содержала конкретных деталей.

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