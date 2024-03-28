The New York Times: США передали России не всю имеющуюся информацию о готовившемся теракте в Москве из опасений раскрыть свои источники

Спецслужбы США передали в Россию только часть имевшейся у них информации об угрозе теракта в Москве, пишет The New York Times.

Причиной этого стало опасение раскрыть источники информации, отмечает издание.

«Враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили США предоставить какую-либо информацию о плане террористов сверх необходимой, из опасений, что российские власти могут узнать источники или методы разведки», — пишет NYT.

Собеседники издания среди американских чиновников предположили, что в России, получив в начале марта информацию о высоком риске теракта в течение ближайших 48 часов, могли в первую очередь сосредоточиться на временных рамках — и когда в этот промежуток нападения не произошло, восприняли предупреждение с недоверием.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикацию, заявил, что в Кремле об этом ничего не известно. При этом он призвал относиться к материалам NYT «с большой осторожностью».

Посольство США в России 7 марта сообщило, что «экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты» и призвало своих граждан избегать скоплений людей. Уже после теракта в «Крокус Сити Холле» директор ФСБ Александр Бортников признал, что спецслужбы США предупреждали российскую сторону о готовящемся нападении, но заявил, что это была «информация общего характера» и что на тот момент она «не подтвердилась».

За три дня до нападения на «Крокус» президент России Владимир Путин характеризовал как «провокационные» заявления о возможности терактов в России. «Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — говорил он на коллегии ФСБ.

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