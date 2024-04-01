Reuters: Иран предупреждал Россию о теракте за несколько дней до атаки на «Крокус»

Власти Ирана предупреждали Россию о том, что на территории страны может произойти крупная террористическая атака, незадолго до того, как террористы напали на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске 22 марта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«За несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте в России, которая была получена в ходе допросов людей, арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране», — сообщил один из источников.

Второй источник агентства рассказал, что информация Тегерана не содержала конкретных деталей о сроках и точной цели террористов. «Один из террористов [арестованных в Иране] сказал, что некоторые члены группировки уже отправились в Россию», — сообщил собеседник агентства.

Еще один источник Reuters заявил, что в Иране многие годы происходили теракты, поэтому «иранские власти выполнили свое обязательство предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сообщении Reuters, сказал журналистам: «Мне ничего об этом не известно».

В Иране в январе задержали 35 человек, которые, по мнению властей, связаны с двумя взрывами, произошедшими в городе Керман 3 января. Тогда погибли около 100 человек. Теракт в Кермане стал одним из крупнейших в стране со времен Исламской революции 1979 года.

Обновление. МИД России не располагает информацией о том, что Иран передавал российской стороне данные о подготовке теракта, заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракты в России 22 марта и в Иране 3 января. Американская разведка также считает, что за атаками стоят террористы ИГИЛ, отмечает Reuters. После нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» террористическая организация распространила видео, снятое исполнителями теракта. Власти России обвиняют в причастности к теракту Украину, но никаких доказательств этой версии нет. Украина обвинения отрицает.

США заранее предупредили Россию о готовящемся теракте, но, как говорил источник российского агентства ТАСС, американские власти не предоставили конкретных деталей. Как выяснила газета The New York Times, США передали России не всю имеющуюся информацию о готовившемся теракте, опасаясь раскрыть свои источники.

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