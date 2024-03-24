Опубликовано видео убийства людей в «Крокус Сити Холле», снятое террористами

Ресурсы, связанные с « », опубликовали видео, снятое в «Крокус Сити Холле» во время нападения. Видео, в частности, появилось в телеграм-канале Directorate 4, отслеживающем публикации террористической группировки и связанного с ним новостного агентства «Амак».

Осторожно. Далее в новости описываются кадры с убийствами из видео.

На кадрах крупным планом сняты террористы, стреляющие в людей. Один из них делает по меньшей мере 10 выстрелов. На полу в холле лежат тела — их не меньше пяти. После первых кадров с выстрелами один из террористов подходит к лежащему на полу человеку и перерезает ему ножом горло.

Кадры сняты у юго-восточного входа в зал на первом этаже. Видно, что в зале уже идет дым. Лица самих террористов в видео замазаны.

Мы спрятали это изображение, потому что это очень страшно. Все равно хочу увидеть

Мы спрятали это изображение, потому что это очень страшно. Все равно хочу увидеть

На кадрах один из террористов кричит (титры к видео на арабском): «Давай», «Убей их, не жалей», «Неверные будут побеждены» и прославляет Аллаха.

Из видео можно сделать вывод, что террористов было не меньше четырех. Их одежда похожа на одежду боевиков, о задержании которых сообщила на следующий день после теракта ФСБ. На это обратили внимание «Важные истории». Также в одном из кадров крупным планом показан автомат в такой же окраске, как и на видео, которое опубликовал СК из «Крокуса».

«Медуза» не публикует видео и не дает на него ссылку по этическим соображениям. Это по-настоящему страшное видео, которое может сильно травмировать. Ролик распространяется по различным телеграм-каналам.

При теракте в «Крокус Сити Холле», по последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека, пострадали не меньше 140 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев еще утром 23 марта предупреждал, что «количество жертв будет расти значительно».

ФСБ отчиталась о задержании террористов, устроивших нападение. Как утверждает спецслужба, автомобиль, на котором они ехали, был задержаны в Брянской области, а сами террористы намеревались пересечь российско-украинскую границу. Их доставили в Москву на допрос.

После теракта версия о причастности ИГИЛ стала одной из первых, однако уже вскоре российские «военкоры» и пропагандисты начали говорить об «украинском следе». Владимир Путин, обратившийся к россиянам спустя 19 часов после теракта, заявил, что с украинской стороны для террористов, которые пытались скрыться после нападения, было подготовлено «окно» для перехода границы. В Главном управлении разведки и Офисе президента Украины обвинения в какой-либо причастности к теракту отрицают.