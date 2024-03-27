Число погибших в «Крокусе» выросло до 143 человек
МЧС России опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта.
По состоянию на 20:15 27 марта, в списке значатся 143 фамилии.
1
Абдулова Татьяна Анатольевна
2
Агапова Людмила Сергеевна
3
Альмухаметов Илья Игоревич
4
Амченцев Игорь Николаевич
5
Аредов Александр Альбертович
6
Баклемышев Александр Борисович
7
Башлыков Дмитрий Николаевич
8
Берневик Жанна Александровна
9
Беспалая Юлия Валерьевна
10
Бойко Татьяна Сергеевна
11
Бондарь Наталья Владимировна
12
Бондарь Светлана Владимировна
13
Бугерская Кристина Геннадьевна
14
Будько Григорий Вячеславович
15
Быков Сергей Алексеевич
16
Бычков Денис Алексеевич
17
Веденеева Ирина Владимировна
18
Вербенин Максим Александрович
19
Виниченко Алексей Дмитриевич
20
Виноградова Ольга Александровна
21
Волков Алексей Вячеславович
22
Волков Михаил Александрович
23
Волкова Анна Владимировна
24
Гайкович Александр Владимирович
25
Гайкович Светлана Анитовна
26
Гарина Ольга Владимировна
27
Герасимов Александр Сергеевич
28
Глезер Татьяна Викторовна
29
Громов Вадим Кириллович
30
Гулжигит Кызы Маиза
31
Гусейнов Вугар Фуад оглы
32
Долина Георгий Дмитриевич
33
Долина Илона Валерьевна
34
Долина Мария Дмитриевна
35
Дорофеев Павел Николаевич
36
Дорофеева Екатерина Геннадьевна
37
Ежова Ирина Петровна
38
Еленич Андрей Алексеевич
39
Емельяненко (Содрицова) Анастасия Ярославовна
40
Жеуров Дмитрий Олегович
41
Жусупова Эдита Бакытбековна
42
Зайцев Алексей Александрович
43
Зудина Наталья Николаевна
44
Иванова Инна Анатольевна
45
Измайлов Дмитрий Юрьевич
46
Исраелян Лилит Хачиковна
47
Кадышева Мария Сергеевна
48
Казаков Дмитрий Николаевич
49
Карпова Ульяна Владимировна
50
Киктев Константин Иванович
51
Киктева Светлана Алексеевна
52
Ким Яна Юрьевна
53
Климов Александр Анатольевич
54
Коваленкова Яна Юрьевна
55
Костикова Наталья Анатольевна
56
Костюченко Кристина Игоревна
57
Костюченко Павел Николаевич
58
Кохаева Татьяна Анатольевна
59
Кулик Вадим Александрович
60
Кушнер Екатерина Геннадьевна
61
Ладейщикова Виктория Владимировна
62
Лаптев Сергей Михайлович
63
Мажорова Ольга Валерьевна
64
Макарская Анна Александровна
65
Макарская Татьяна Александровна
66
Максюшин Родион Анатольевич
67
Манюрова Альбина Маратовна
68
Марухно Андрей Иванович
69
Масленикова Ирина Ивановна
70
Мирошниченко Андрей Николаевич
71
Морякина Светлана Вячеславовна
72
Мухамеджанов Павел Экрамович
73
Немальцева Валентина Валентиновна
74
Немов Константин Сергеевич
75
Нерета Диана Владимировна
76
Николаенков Валентин Викторович
77
Новоселова Екатерина Павловна
78
Окишев Павел Сергеевич
79
Окишева Ирина Александровна
80
Онищенко Андрей Ильич
81
Павловский Олег Юрьевич
82
Павлютенков Михаил Григорьевич
83
Пивоварова Татьяна Владимировна
84
Пихновская Татьяна Борисовна
85
Плаксина Анна Васильевна
86
Погодаева Яна Олеговна
87
Помараев Юрий Николаевич
88
Поплавская Анастасия Олеговна
89
Поплавская Олеся Алексеевна
90
Попов Дмитрий Сергеевич
91
Попова Екатерина Владимировна
92
Репина Татьяна Алексеевна
93
Ржевская Наталья Арноевна
94
Роганов Аресний Романович
95
Рудницкий Алексей Евгеньевич
96
Сельдева Ольга Сергеевна
97
Семенов Александр Александрович
98
Смазнов Владимир Викторович
99
Смоляков Егор Андреевич
100
Смыслов Дмитрий Николаевич
101
Смыслова Ирина Владимировна
102
Содрицов Владислав Ярославович
103
Содрицов Ярослав Николаевич
104
Содрицова Ирина Евгеньевна
105
Соколов Роман Владимирович
106
Старикова Эллина Олеговна
107
Степанова Анастасия Юрьевна
108
Субботина Валентина Сергеевна
109
Супрун Владимир Николаевич
110
Сыропятов Андрей Владимирович
111
Сытников Олег Викторович
112
Сытникова Людмила Витальевна
113
Талецкий Константин Сергеевич
114
Тарасов Михаил Александрович
115
Тверитин Алексей Юрьевич
116
Терешко Николай Анатольевич
117
Титишов Андрей Дмитриевич
118
Ткачев Андрей Вячеславович
119
Топоев Андрей Федосеевич
120
Топоева Ольга Вячеславовна
121
Трунтова Любовь Александровна
122
Умерова Татьяна Анитовна
123
Усачева Ирина Викторовна
124
Уткина Вероника Марковна
125
Федорова Татьяна Владимировна
126
Фигурин Игорь Евгеньевич
127
Фигурина Анна Александровна
128
Фигурина Злата Игоревна
129
Фирсова Ирина Александровна
130
Ченгаева Виктория Анатольевна
131
Черников Константин Сергеевич
132
Черникова Наталья Петровна
133
Чернов Денис Леонидович
134
Черняев Николай Николаевич
135
Чечина Юлия Евгеньевна
136
Чумаков Анатолий Александрович
137
Чумакова Наталья Александровна
138
Шалаев Артем Юрьевич
139
Шершнев Дмитрий Валентинович
140
Шеханов Алексей Сергеевич
141
Шиховцев Олег Сергеевич
142
Шкундина Светлана Анатольевна
143
Щербакова Ирина Эмзаровна
Как отмечается, список отражает данные Минздрава РФ и корректируется на основании информации судебно-медицинских исследований.
Согласно официальным данным, в результате нападения на концертный зал пострадали 360 человек, включая 11 детей.
Следственный комитет сообщал, что получил 143 заявления от потерпевших о «пропаже» их родных или близких в результате теракта.