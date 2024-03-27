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Число погибших в «Крокусе» выросло до 143 человек

Источник: МЧС РФ

МЧС России опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта.

По состоянию на 20:15 27 марта, в списке значатся 143 фамилии.

1

Абдулова Татьяна Анатольевна

2

Агапова Людмила Сергеевна

3

Альмухаметов Илья Игоревич

4

Амченцев Игорь Николаевич

5

Аредов Александр Альбертович

6

Баклемышев Александр Борисович

7

Башлыков Дмитрий Николаевич

8

Берневик Жанна Александровна

9

Беспалая Юлия Валерьевна

10

Бойко Татьяна Сергеевна

11

Бондарь Наталья Владимировна

12

Бондарь Светлана Владимировна

13

Бугерская Кристина Геннадьевна

14

Будько Григорий Вячеславович

15

Быков Сергей Алексеевич

16

Бычков Денис Алексеевич

17

Веденеева Ирина Владимировна

18

Вербенин Максим Александрович

19

Виниченко Алексей Дмитриевич

20

Виноградова Ольга Александровна

21

Волков Алексей Вячеславович

22

Волков Михаил Александрович

23

Волкова Анна Владимировна

24

Гайкович Александр Владимирович

25

Гайкович Светлана Анитовна

26

Гарина Ольга Владимировна

27

Герасимов Александр Сергеевич

28

Глезер Татьяна Викторовна

29

Громов Вадим Кириллович

30

Гулжигит Кызы Маиза

31

Гусейнов Вугар Фуад оглы

32

Долина Георгий Дмитриевич

33

Долина Илона Валерьевна

34

Долина Мария Дмитриевна

35

Дорофеев Павел Николаевич

36

Дорофеева Екатерина Геннадьевна

37

Ежова Ирина Петровна

38

Еленич Андрей Алексеевич

39

Емельяненко (Содрицова) Анастасия Ярославовна

40

Жеуров Дмитрий Олегович

41

Жусупова Эдита Бакытбековна

42

Зайцев Алексей Александрович

43

Зудина Наталья Николаевна

44

Иванова Инна Анатольевна

45

Измайлов Дмитрий Юрьевич

46

Исраелян Лилит Хачиковна

47

Кадышева Мария Сергеевна

48

Казаков Дмитрий Николаевич

49

Карпова Ульяна Владимировна

50

Киктев Константин Иванович

51

Киктева Светлана Алексеевна

52

Ким Яна Юрьевна

53

Климов Александр Анатольевич

54

Коваленкова Яна Юрьевна

55

Костикова Наталья Анатольевна

56

Костюченко Кристина Игоревна

57

Костюченко Павел Николаевич

58

Кохаева Татьяна Анатольевна

59

Кулик Вадим Александрович

60

Кушнер Екатерина Геннадьевна

61

Ладейщикова Виктория Владимировна

62

Лаптев Сергей Михайлович

63

Мажорова Ольга Валерьевна

64

Макарская Анна Александровна

65

Макарская Татьяна Александровна

66

Максюшин Родион Анатольевич

67

Манюрова Альбина Маратовна

68

Марухно Андрей Иванович

69

Масленикова Ирина Ивановна

70

Мирошниченко Андрей Николаевич

71

Морякина Светлана Вячеславовна

72

Мухамеджанов Павел Экрамович

73

Немальцева Валентина Валентиновна

74

Немов Константин Сергеевич

75

Нерета Диана Владимировна

76

Николаенков Валентин Викторович

77

Новоселова Екатерина Павловна

78

Окишев Павел Сергеевич

79

Окишева Ирина Александровна

80

Онищенко Андрей Ильич

81

Павловский Олег Юрьевич

82

Павлютенков Михаил Григорьевич

83

Пивоварова Татьяна Владимировна

84

Пихновская Татьяна Борисовна

85

Плаксина Анна Васильевна

86

Погодаева Яна Олеговна

87

Помараев Юрий Николаевич

88

Поплавская Анастасия Олеговна

89

Поплавская Олеся Алексеевна

90

Попов Дмитрий Сергеевич

91

Попова Екатерина Владимировна

92

Репина Татьяна Алексеевна

93

Ржевская Наталья Арноевна

94

Роганов Аресний Романович

95

Рудницкий Алексей Евгеньевич

96

Сельдева Ольга Сергеевна

97

Семенов Александр Александрович

98

Смазнов Владимир Викторович

99

Смоляков Егор Андреевич

100

Смыслов Дмитрий Николаевич

101

Смыслова Ирина Владимировна

102

Содрицов Владислав Ярославович

103

Содрицов Ярослав Николаевич

104

Содрицова Ирина Евгеньевна

105

Соколов Роман Владимирович

106

Старикова Эллина Олеговна

107

Степанова Анастасия Юрьевна

108

Субботина Валентина Сергеевна

109

Супрун Владимир Николаевич

110

Сыропятов Андрей Владимирович

111

Сытников Олег Викторович

112

Сытникова Людмила Витальевна

113

Талецкий Константин Сергеевич

114

Тарасов Михаил Александрович

115

Тверитин Алексей Юрьевич

116

Терешко Николай Анатольевич

117

Титишов Андрей Дмитриевич

118

Ткачев Андрей Вячеславович

119

Топоев Андрей Федосеевич

120

Топоева Ольга Вячеславовна

121

Трунтова Любовь Александровна

122

Умерова Татьяна Анитовна

123

Усачева Ирина Викторовна

124

Уткина Вероника Марковна

125

Федорова Татьяна Владимировна

126

Фигурин Игорь Евгеньевич

127

Фигурина Анна Александровна

128

Фигурина Злата Игоревна

129

Фирсова Ирина Александровна

130

Ченгаева Виктория Анатольевна

131

Черников Константин Сергеевич

132

Черникова Наталья Петровна

133

Чернов Денис Леонидович

134

Черняев Николай Николаевич

135

Чечина Юлия Евгеньевна

136

Чумаков Анатолий Александрович

137

Чумакова Наталья Александровна

138

Шалаев Артем Юрьевич

139

Шершнев Дмитрий Валентинович

140

Шеханов Алексей Сергеевич

141

Шиховцев Олег Сергеевич

142

Шкундина Светлана Анатольевна

143

Щербакова Ирина Эмзаровна

Как отмечается, список отражает данные Минздрава РФ и корректируется на основании информации судебно-медицинских исследований.

Согласно официальным данным, в результате нападения на концертный зал пострадали 360 человек, включая 11 детей.

Следственный комитет сообщал, что получил 143 заявления от потерпевших о «пропаже» их родных или близких в результате теракта.

Теракт в «Крокусе»