СК сообщил, что в ведомство поступило 143 заявления от потерпевших о «пропаже» их близких при теракте в «Крокусе»

Следственный комитет получил 143 заявления от потерпевших о «пропаже» их родных или близких в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в сообщении СК.

Соответствует ли количество пропавших без вести числу поступивших заявлений, в СК не уточнили.

В сообщении также говорится, что на данный момент опознано 84 тела погибших.

Телеграм-канал Baza ранее сообщал, что, по предварительным данным, после теракта 95 человек числятся пропавшими без вести. Соответствующие списки составлены оперативными службами на основе обращений родственников.

В это число, по данным канала, вошли люди, которых нет в списках пострадавших и погибших.

Baza отмечала, что, возможно, часть людей из списка не выходят по каким-то причинам на связь. Кроме того, некоторые из них, вероятно, находятся в числе погибших, чьи останки обнаружены, но опознание еще не произведено.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по последним официальным данным, погибли 140 человек. Еще 360 человек, включая 11 детей, пострадали.

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