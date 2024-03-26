Лукашенко заявил, что напавшие на «Крокус» «видели, что в Беларусь заходить нельзя», и поэтому поехали к границе с Украиной

Александр Лукашенко заявил, что преступники, напавшие на подмосковный «Крокус Сити Холл» и пытавшие после теракта скрыться на автомобиле в Брянской области, свернули в сторону украинской границы, поскольку «понимали, что в Беларусь заходить нельзя».

По словам Лукашенко, «в первые минуты» в Беларуси задействовали силы МВД, КГБ и Госпогранкомитета и выставили посты на дорогах — в том числе с Россией. «Поэтому они [террористы] в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы», — цитирует Лукашенко «БелТА». Он добавил, что «кураторы» террористов «понимали, что в Беларусь заходить нельзя».

Также Лукашенко рассказал, что созванивался с Путиным и обсуждал закрытие белорусской границы, о котором якобы просил российский президент. По словам Лукашенко, взаимодействие между ними было постоянным.

«Я почему это сказал? Потому что начали Путина эти беглые упрекать: „Вот он, что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается и прочее“. Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Когда надо было сказать, он вышел и сказал», — заявил Лукашенко.

Машину с террористами, устроившими нападение в «Крокус Сити Холле», задержали, по данным ФСБ России, в Брянской области примерно в 140 километрах от границы с Украиной. Владимир Путин, обратившийся к россиянам спустя 19 часов после теракта в «Крокус Сити Холле», заявил, что пытавшиеся скрыться террористы двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было «подготовлено окно» для перехода границы.

О причастности Украины к теракту в «Крокусе» высказались также секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. Последний в частности сказал, что спецслужбы Украины имеют к этому «непосредственное отношение». Путин на совещании с чиновниками и силовиками по мерам после теракта в «Крокус Сити Холле», прошедшем уже после ареста основных обвиняемых, заявил, что преступление «совершено руками радикальных исламистов, но нас интересует, кто заказчик».

Украина какую-либо причастность к теракту отрицает. Президент страны Владимир Зеленский дважды отверг обвинения Путина в причастности Украины, назвав российского президента «больным и циничным существом».