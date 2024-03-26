Депутаты Госдумы предложили законодательно ограничить доступ к книгам «иностранных агентов» в библиотеках

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской внесла на рассмотрение парламента законопроект, в котором предложила, чтобы в библиотеках ограничили доступ к книгам людей, объявленных «иностранными агентами» или включенных в реестр «экстремистов и террористов».

Авторы законопроекта заявили в пояснительной записке, что на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование книги, созданные такими людьми.

«Таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации. Вследствие этого возникла необходимость введения законодательной нормы, позволяющей ограничивать доступ к таким документам (книгам)», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты предложили, чтобы библиотеки предоставляли и размещали такие книги в соответствии с правилами, которые утвердит министерство культуры РФ. Это же ведомство, по задумке депутатов, сформирует перечень книг, созданных «иноагентами» и теми, кто включен в реестр «экстремистов и террористов», и проинформирует библиотеки об этом перечне.

В 2022 году в России изменили закон об «иностранных агентах» так, что для присвоения этого статуса властям больше не нужно утверждать, что у человека есть иностранное финансирование — достаточно сказать, что он находится под «иностранным влиянием». Тогда же «иноагентам» запретили «производить информационную продукцию» для несовершеннолетних, а в магазинах разрешили продавать их книги только в непрозрачной упаковке и с маркировкой «18+».

В библиотеках Красноярска и Омска в конце 2022 года книги авторов, объявленных «иностранными агентами», стали выдавать только по паспорту. Тогда же в библиотеках Москвы стали прятать книги авторов, получивших статус «иноагентов» или критикующих войну, а также произведения, в которых власти могут увидеть «пропаганды ЛГБТ», которую запретили в ноябре того года.

На фоне запрета «пропаганды ЛГБТ» библиотеки Москвы получили список книг, подлежащие списанию. В список, в частности, попали произведения Майкла Каннингема, Харуки Мураками, Стивена Фрая и Эдуарда Лимонова.

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