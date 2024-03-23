Телеграм-канале Baza утверждает, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в одном из туалетов концертного зала нашли тела 28 погибших человек. Кроме того, по информации издания, 14 тел обнаружили на одной из эвакуационных лестниц. Независимого подтверждения этой информации нет.

По данным источников Baza, погибшие люди лежали семьями, некоторые погибли, обнимая друг друга, так, матери обнимали своих детей.

После теракта телеграм-канал сообщил, что в одном из туалетов нашли не менее 10 тел погибших. Люди укрылись в туалете, когда началась стрельба, после чего звонили в экстренные службы и просили их спасти из заблокированного помещения. Люди сообщали, что в помещение проникает дым из-за пожара.

В Следственном комитете ранее сообщили, что при теракте погибли не менее 93 человек. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

После нападения террористов на «Крокус Сити Холл» 22 марта в концертном зале начался пожар. В результате возгорания здание уничтожено.

ФСБ России сообщило 23 марта, что задержала четверых подозреваемых в теракте.

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