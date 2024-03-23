МЧС опубликовало фото и видео из «Крокус Сити Холла», сгоревшего при теракте

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ опубликовало фото и видео, на которых, как сообщается, показан разбор завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл», сгоревшем после теракта, совершенного 22 марта.

МЧС России

МЧС России

МЧС России

МЧС России

На снимках, представленных днем 23 марта, видно, что зрительный зал в «Крокусе» полностью уничтожен огнем, а крыша обрушилась.

Специалисты МЧС России продолжают работу по ликвидации пожара в Московской области, добавили в ведомстве. В разборе завалов участвуют аварийно-спасательные машины тяжелого и среднего класса, робототехнические комплексы, беспилотные авиационные системы, а также кинологи.

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