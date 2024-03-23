По предварительным данным, не менее 10 тел погибших были найдены в одном из туалетов подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», где вечером 22 марта произошел теракт. Об этом сообщает телеграм-канал Baza без ссылок на источники.

По данным канала, после стрельбы в концертном зале часть посетителей спряталась в туалете. Во время нападения они звонили в экстренные службы и просили спасти их, сообщая, что они заблокированы, а в помещение начал проникать дым, после того как здание загорелось.

Всего, по информации Baza, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 62 человек. В первые часы ФСБ сообщала о не менее чем 40 погибших. С тех пор официальные данные не обновлялись.

По информации Минздрава РФ, при теракте пострадали более 145 человек: 110 взрослых и пятеро детей находятся в больницах, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью.