ФСБ: 40 человек погибли, более 100 пострадали в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

По предварительным данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 40 человек погибли и более 100 пострадали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественной информации ФСБ.

В ведомстве отметили, что предпринимаются все возможные меры для оперативной помощи пострадавшим. Спецслужбы проводят оперативно-разыскные действия.

Четверо пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Телеграм-канал «112» опубликовал данные восьми пострадавших, среди них 12-летний ребенок. Канал сообщал, что в результате теракта могли пострадать до 140 человек.

Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам концертного зала «Крокус Сит Холл» в подмосковном Красногорске. Вскоре после этого здание загорелось.

Спецназ проводит в «Крокусе» спецоперацию. Сообщалось, что нападавшие могли забаррикадироваться внутри.