Совет ЕС утвердил санкции из-за смерти Навального. Под них попали сотрудники колоний и судьи

Совет Европейского союза утвердил санкции из-за смерти Алексея Навального в заключении. Их ввели в отношении 33 россиян и двух юридических лиц в связи с нарушением прав человека. Их активы в Евросоюзе в случае обнаружения подлежат заморозке, фигурантам списка запрещен въезд в ЕС.

«Медленное убийство Алексея Навального кремлевским режимом ярко напоминает, как он полностью пренебрегает человеческой жизнью. Сегодняшние санкции демонстрируют нашу решимость призвать политическое руководство и власти России к ответу за продолжающееся нарушение прав человека в стране. В то же время мы знаем, что Путин — это не Россия, а Россия — это не Путин. Мы будем продолжать поддерживать российское гражданское общество и независимые голоса», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Под санкции попали исправительные колонии № 3 «Полярный волк» в Харпе в Ямало-Ненецком автономном округе и № 6 в Мелехово Владимирской области. В решении совета ЕС говорится, что обе колонии «известны физическим и психологическим давлением, полной изоляцией, пытками и насилием над заключенными».

В Совете ЕС заявили, что Навального в колониях неоднократно отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО), он подвергался «жестокому, бесчеловечному поведению, унижающему достоинство», из-за чего здоровье политика серьезно ухудшилось.

В санкционный список, в частности, включили замминистра юстиции Всеволода Вуколова, главу московского УФСИН Сергея Мороза, первого замглавы ФСИН Валерия Бояринева (его Владимир Путин спустя три дня после смерти Навального повысил в звании до генерал-полковника).

Под санкции попали начальники и сотрудники колоний, а также судьи, которые в разные годы выносили решения по делам Навального. В частности, это Андрей Суворов, приговоривший Навального к 19 годам колонии особого режима, и Кирилл Никифоров, отклонивший его иск к ИК-6 из-за 12 суток ШИЗО.

Кроме того, в санкционный список вошли судьи Басманного суда Москвы Евгения Николаева и Наталья Дударь, которые выносили политические решения в отношении оппозиционеров, включая Навального, что, по заявлению Совета ЕС, способствовало политическим репрессиям в России.

В своем заявлении Совет ЕС призвал власти РФ «немедленно и безоговорочно» освободить всех политзаключенных.

После смерти Алексея Навального Великобритания ввела санкции против сотрудников ИК-3 в Харпе, где умер политик. Всего под санкции попали шесть человек из числа руководителей колонии, в том числе начальник Вадим Калинин. Их активы в Великобритании при наличии подлежат заморозке, фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию.

Под санкции США из-за гибели Навального, в частности, попали начальник управления ФСИН по Ямало-Ненецкому округу Игорь Ракитин и замдиректора ФСИН Валерий Бояринев.

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