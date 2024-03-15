Сын друга Путина Борис Ковальчук перешел на работу в администрацию президента. Bloomberg называл его следующим министром энергетики
Бывший гендиректор «Интер РАО» Борис Ковальчук назначен заместителем руководителя Контрольного управления президента РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника. Первым о назначении Ковальчука написал телеграм-кана Brief.
Ковальчук покинул пост генерального директора «Интер РАО» 14 марта. Он возглавлял энергетическую компанию с 2009 года, его полномочия истекали в 2025 году.
Обновление. Информацию о назначении Бориса Ковальчука подтвердил «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
С 2018 года Контрольное управление Кремля возглавляет бывший заместитель главы ФСБ генерал Дмитрий Шальков. В задачи управления входить контроль и проверка исполнения решения президента РФ федеральными и региональными органами власти, а также контроль реализации посланий Федеральному собранию. С марта 1997 по май 1998 год начальник управления был Владимир Путин.
Борис Ковальчук — сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, друга президента России Владимира Путина. После полномасштабного российского вторжения в Украину Борис Ковальчук попал под санкции Евросоюза и США.
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что после президентских выборов в отставку может уйти 72-летний министр энергетики Николай Шульгинов, а его пост займет Борис Ковальчук.