Bloomberg: после президентских выборов в правительстве России пройдут «значительные перестановки»

После президентских выборов 15–17 марта Владимир Путин, вероятно, проведет «значительные перестановки» в правительстве, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента и кабинете министров.

По словам двух собеседников издания, в отставку может уйти 72-летний министр энергетики Николай Шульгинов, а его пост займет Борис Ковальчук, сын друга Путина (и акционера банка «Россия») Юрия Ковальчука. Как ожидается, Борис Ковальчук покинет должность главы энергохолдинга «Интер РАО» на этой неделе.

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как друзья путина управляют своими активами

LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей Никто не знает, сколько у них денег. Но мы нашли структуру, которая, видимо, помогает им управлять своим богатством. Расследование «Медузы» и OCCRP

Еще одним претендентом на новую должность три источника Bloomberg называют министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Возможным вариантом для него станет пост заместителя премьер-министра. Bloomberg называет повышение вознаграждением для Патрушева с учетом того, что рост сельскохозяйственной промышленности стал одним из крупнейших успехов России за последние годы.

Также более «значительную роль», по словам одного из собеседников издания, может получить вице-премьер по развитию Дальнего Востока Юрий Трутнев, однако какой пост будет ему предложен, источник не уточнил.

С учетом того, что Путин в своем послании Федеральному собранию изложил планы реформирования налоговой системы, свой пост, скорее всего, сохранит председатель правительства Михаил Мишустин, говорят источники Bloomberg. Однако, по словам одного из собеседников издания, «есть шанс», что его заменит нынешний заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

В числе тех, кто также, скорее всего, сохранит свой пост, источники Bloomberg называют министра финансов Антона Силуанова. Относительно замены вице-премьера Александра Новака, а также 74-летнего министра иностранных дел Сергея Лаврова и 68-летнего министра обороны Сергея Шойгу информации у собеседников издания нет. Маловероятной источники также считают отставку главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая, по данным Bloomberg, хотела покинуть свой пост после начала войны в Украине, но Путин ей отказал.

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Крышка гроба закрыта и заколочена Почему Эльвира Набиуллина не ушла из Центробанка после начала войны — и как ЦБ пытается спасти российскую экономику. Расследование «Медузы»

Bloomberg отмечает, что такая масштабная перестановка в правительстве пройдет впервые с 2020 года, когда вместо Дмитрия Медведева на пост председателя правительства был назначен Михаил Мишустин. И хотя Кремль еще не утвердил окончательный список имен и назначений, Путин рассчитывает обновить свою команду в начале своего нового шестилетнего срока. Вместе с этим никаких признаков того, что сам Путин готовит кого-либо в качестве своего потенциального преемника, нет, пишет Bloomberg.

11 марта «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что Борис Ковальчук в ближайшее время покинет компанию «Интер РАО», которую он возглавлял последние 15 лет, чтобы «пойти на повышение». Собеседники газеты в числе возможных вариантов для Ковальчука называли пост вице-премьера или губернатора Петербурга, а также предполагали, что он может возглавить «Газпром» или «Роснефть».

Отец Бориса Ковальчука Юрий Ковальчук — близкий друг Владимира Путина и крупнейший акционер банка «Россия», основанного в 1990 году. Также среди акционеров «России» назывались другие приближенные президента — бизнесмен Геннадий Тимченко, музыкант Сергей Ролдугин, «подруга Путина» Светлана Кривоногих. Сам Путин рассказывал, что хранит в банке «Россия» свою зарплату.

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