Борис Ковальчук (сын друга Путина) покинет пост главы «Интер РАО». «Коммерсант» пишет, что он может возглавить «Газпром», «Роснефть» или стать губернатором Петербурга

Борис Ковальчук, возглавлявший последние 15 лет, в ближайшее время покинет компанию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собеседников на рынке. По их словам, несколько месяцев назад было принято «принципиальное решение» о том, что Ковальчук «идет на повышение».

Так, утверждают источники газеты, топ-менеджер может возглавить «Газпром», «Роснефть», стать вице-премьером вместо Александра Новака или губернатором Петербурга. Собеседники «Коммерсанта» не знают, какой из этих вариантов в итоге будет выбран.

Место Ковальчука в «Интер РАО», считают источники газеты, займет бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль, который пришел в компанию в феврале.

В «Интер РАО» отказались комментировать информацию «Коммерсанта». После запроса газеты компания сообщила, что 14 марта совет директоров рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора и избрании нового.

Борис Ковальчук — сын Юрия Ковальчука, друга президента России Владимира Путина. С июня 2009 года он работает в «Интер РАО», куда пришел в качестве члена совета директоров. Через несколько месяцев Борис Ковальчук возглавил компанию. В 2020 году Ковальчук — младший дал показания в пользу бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, которую в итоге приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Молдовы. После полномасштабного российского вторжения в Украину он попал в санкционный список Евросоюза.