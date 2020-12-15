Сын друга Путина дал показания по делу Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

Борис Ковальчук — сын Юрия Ковальчука, друга президента России Владимира Путина, и председатель правления «Интер РАО» — дал в суде показания в пользу бывшего топ-менеджера компании Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Об этом «Коммерсанту» рассказал один из адвокатов Цуркан, глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

Карина Цуркан была задержана в июне 2018 года. Ее обвинили в шпионаже: по версии следствия, в 2004 году она была завербована молдавской спецслужбой, а в 2015-м передала ей проект документа Минэнерго, касающийся международного сотрудничества российских энергетических компаний. Цуркан настаивает на своей невиновности. Ее защита заявила о подделке документов про ее связь с молдавской разведкой.

Ковальчук заявил, что Цуркан была эффективным переговорщиком при работе в таких «сложных» регионах как Молдова и Приднестровье. У нее возник конфликт с тогдашним президентом непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгением Шевчуком. Причиной стала работа электростанции, расположенной на территории ПМР и принадлежащей «Интер РАО».

Электростанция, поставляющая электроэнергию в Молдову, на момент конфликта работала на газе, который закупала у ПМР. Республика «почти бесплатно» получала его из России. Шевчук решил повысить плату за газ для станции, но Цуркан от имени «Интер РАО» отказалась платить. Она решила перевести питание станции с газа на уголь, который поступал из Украины. Шевчук приказал перекрыть каналы поставки угля, в ответ на что Цуркан остановила работу станции и «была объявлена врагом республики», заявил Павлов.

Адвокат назвал этот конфликт возможной подоплекой уголовного дела против Цуркан, так как у Шевчука якобы имелись связи в спецслужбах. Сам Шевчук, в 2016 году проигравший выборы в ПМР, позднее был заочно осужден в республике за хищения и контрабанду. Сейчас он живет в России.