Сын друга Путина Борис Ковальчук оставил пост главы «Интер РАО». По данным Bloomberg, он станет министром энергетики РФ

Совет директоров ПАО «Интер РАО» принял решение досрочно прекратить полномочия гендиректора компании с 14 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Новым генеральным директором с 15 марта назначен бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль, который ранее работал в энергосбытовых компаниях группы «Интер РАО», а также возглавлял «Россети Урал».

Ковальчук возглавлял «Интер РАО» с 2009 года. Его полномочия истекали в 2025 году.

О том, что Борис Ковальчук уйдет из «Интер РАО», первой сообщила газета «Коммерсант» 11 марта. По данным издания, принято «принципиальное решение», что Ковальчук «идет на повышение». Источники газеты предположили, что топ-менеджер может возглавить «Газпром», «Роснефть», стать вице-премьером вместо Александра Новака или губернатором Петербурга вместо Александра Беглова. При этом российские кисточники Bloomberg заявили, что Борис Ковальчук может стать министром энергетики РФ вместо Николая Шульгинова.

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