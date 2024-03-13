В Департаменте госбезопасности Литвы заявили, что нападение на Леонида Волкова, скорее всего, было организовано Россией

Нападение на соратника Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе, вероятно, было операцией, организованной и проведенной Россией с целью остановить оппозиционные проекты, связанные с выборами президента РФ. Об этом, как пишет литовский портал 15min, заявили в Департаменте госбезопасности Литвы (ДГБ).

В ведомстве отметили, что различные операции кремлевских структур против стран Балтии проводятся уже в течение года. «Список потенциальных объектов операций очень широк: политики и общественные деятели, выступающие против кремлевского режима, их имущество, исторические памятники, символы государственности, объекты инфраструктуры, культурные и образовательные учреждения», — говорится в заявлении ДГБ.

Цель этих операций — создание паники в обществах стран Балтии и прекращение осуществляемой в них деятельности, невыгодной кремлевскому режиму, утверждают в департаменте.

По оценке ДГБ, в Кремле считают самой опасной оппозиционной силой Фонд борьбы с коррупцией, который «способен оказывать реальное влияние на внутренние процессы в России». В ДГБ утверждают, что подчиненные российским властям структуры постоянно собирают информацию о сотрудниках ФБК, проживающих за рубежом, и организуют нападения. По версии спецслужбы, исполнителей при этом зачастую вербуют в соцсетях — за деньги или по идеологическим мотивам.

На Леонида Волкова напали вечером 12 марта возле его дома в Вильнюсе, когда он выходил из машины. Нападавший был с молотком — он разбил стекло автомобиля, а затем начал наносить удары по самому Волкову. Политика отвезли в больницу, он получил перелом руки. Вернувшись домой, он рассказал, что человек с «молотком для отбивных» у дома во дворе напал на него и «раз 15 ударил по ноге». Он заявил, что расценивает избиение как «типичный, характерный, бандитский привет от Путина из бандитского Петербурга». Жена Волкова Анна Бирюкова добавила, что ее муж дома, но пока не может ходить.

Антитеррористическое подразделение полиции Литвы начало досудебное расследование в связи с нападением на Волкова. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал новости о нападении на российского оппозиционера «шокирующими», а президент страны Гитанас Науседа заявил, что «такие вещи планируются заранее». «Путину я могу сказать только одно — здесь вас никто не боится», — сказал Науседа.

нападение на леонида волкова

«Из меня хотели сделать отбивную». Леонид Волков назвал нападение на него в Вильнюсе «бандитским приветом от Путина из бандитского Петербурга» Расследование ведет антитеррористический отдел полиции Литвы. Подозреваемые не задержаны

нападение на леонида волкова

«Из меня хотели сделать отбивную». Леонид Волков назвал нападение на него в Вильнюсе «бандитским приветом от Путина из бандитского Петербурга» Расследование ведет антитеррористический отдел полиции Литвы. Подозреваемые не задержаны