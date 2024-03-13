Президент Литвы Гитанас Науседа допустил, что на соратника Алексея Навального Леонида Волкова напали в Вильнюсе под влиянием Кремля, сообщает Литовское национальное радио и телевидение.

«Нет сомнений, что такие вещи планируются заранее… Понятно, что такие вещи планируются, и мы не должны удивляться. Но я хочу четко заявить, что службы дадут оценку, проведут расследование и, я надеюсь, найдут виновных. Путину я могу сказать только одно — здесь вас никто не боится», — сказала Науседа во время своего визита во Францию.

Нападение на Волкова расследует антитеррористическое подразделение полиции Литвы Aras. Заместитель генерального комиссара полиции Саулюс Тамулявичюс сообщил, что следствие рассматривает несколько версий случившегося.

По данным полиции Литвы, на Леонида Волкова напали вечером 12 марта на улице Жуведру на окраине Вильнюса. Нападавший не менее 15 раз ударил Волкова молотком, у оппозиционера сломана рука и травмирована нога, он не может ходить.

Леонид Волков, комментируя нападение, заявил, что расценивает избиение как «типичный, характерный, бандитский привет от Путина из бандитского Петербурга».

Читайте также

«Из меня хотели сделать отбивную». Леонид Волков назвал нападение на него в Вильнюсе «бандитским приветом от Путина из бандитского Петербурга» Расследование ведет антитеррористический отдел полиции Литвы. Подозреваемые не задержаны

Читайте также

«Из меня хотели сделать отбивную». Леонид Волков назвал нападение на него в Вильнюсе «бандитским приветом от Путина из бандитского Петербурга» Расследование ведет антитеррористический отдел полиции Литвы. Подозреваемые не задержаны