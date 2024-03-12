Частные клиники в Петрозаводске отказали местной жительнице в проведении аборта, сославшись на запрет Минздрава

В Петрозаводске частные клиники отказались провести медикаментозный аборт местной жительнице, сославшись на запрет регионального Минздрава. Об этом сама женщина рассказала изданию «Daily Карелия».

«Ранее эта процедура была доступна любой женщине нашей республики во многих клиниках и больницах. Но с этой недели я не могу найти ни одного места, где бы могла выполнить эту процедуру. Во всех клиниках отказывают, ссылаясь на запрет руководства, который они получили от Минздрава РК», — сказала собеседница издания.

Она также передала журналистам запись своего разговора с сотрудником ведомства. Как пишет «Daily Карелия», в Минздраве «очень удивились», услышав про запрет, и посоветовали женщине написать письменное обращение.

В итоге, как рассказала собеседница издания, единственным местом, где ей согласились провести аборт, стал местный перинатальный центр. Там от нее потребовали сдать анализы, поговорить с психологом, подождать неделю и заплатить 16 тысяч рублей.

В свою очередь журналисты проверили прейскуранты всех частных клиник города и подтвердили, что услуги аборта в них больше нет. При этом в клинике «Афродита» в разговоре с «Daily Карелия» сослались на некий запрет, поступивший в учреждение месяц назад.

В местном Минздраве изданию сказали, что запрета на аборт в государственных клиниках нет, а частные не могут их делать «из-за отсутствия лицензий». В пресс-службе не назвали конкретный закон или постановление, запрещающие аборты в частных клиниках, но упомянули приказ от 2020 года, согласно которому процедура должна проводиться в стационарных условиях.

Осенью 2023 года в России развернулась широкая кампания по ограничению абортов. От их проведения полностью или частично отказались частные клиники в нескольких регионах, в том числе в Курской и Липецкой областях. Помимо этого, в регионах стали вводить административные штрафы за «склонение» женщин к абортам.

В Госдуму проект закона о запрете проведения абортов в частных клиниках внесли в декабре 2023 года. Законопроект пока рассмотрен не был. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда же заявила, что власти «точно не пойдут по пути» запрета и криминализации абортов. Источники «Медузы», близкие к Кремлю и Госдуме, утверждали, что российские власти пока не планируют вводить полный запрет абортов, но будут вводить «более мягкие формы» регулирования.

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