Samsung, Honor и Xiaomi, отказавшиеся от продвижения своих товаров в России после начала войны, возобновили рекламную активность в стране

Некоторые производители электроники, которые заморозили поставки или продвижение в России после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, вернули рекламную активность на российском рынке в 2023 году на уровень 2021 года или даже выше. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные TelecomDaily.

В числе таких брендов — китайские Honor и Xiaomi, южнокорейская Samsung, тайваньская Acer. В 2022 году у всех перечисленных компаний рекламы в России не было, отмечает издание.

В рекламном холдинге NMi Group подтвердили «Коммерсанту», что «некоторые западные бренды возобновили в 2023 году маркетинговую активность на российском рынке». По словам собеседника издания, «инвестиции в маркетинг росли с нулевой базы 2022 года, превысив показатели 2021 года на 2-5%».

Собеседник газеты среди топ-менеджеров крупной торговой сети объяснил, что из-за санкционных рисков компании используют трейд-маркетинг — то есть бренд передает рекламный бюджет и право управлять стратегией продвижения полностью третьим лицам, чаще всего в этой роли выступают маркетплейсы, ретейлеры и дистрибуторы. По словам источника среди производителей смартфонов, вся рекламная активность производителей устройств, которые официально не поставляются в РФ, идет через ретейлеров и маркетплейсы.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что несмотря на активизацию продвижения, брендам будет сложно увеличить свои доли на рынке. «Проблема в несистемных поставках. Иногда получается, что магазин рекламирует конкретную модель ноутбука или смартфона, однако через несколько дней ее запасы заканчиваются, и вся рекламная стратегия выходит неудачной», — заявил один из собеседников.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину ряд иностранных производителей электроники заморозили или полностью прекратили поставки своей продукции в Россию. Среди них были Samsung, Apple, Honor и другие. The Wall Street Journal отмечала, что китайские технологические компании под давлением санкций и поставщиков сокращают присутствие на российском рынке, не объявляя об этом публично. Вскоре российские власти разрешили ввозить товары многих брендов с помощью параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.

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