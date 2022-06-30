«Ведомости»: Honor прекратила поставки смартфонов в Россию, но ищет партнеров для параллельного импорта

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Китайская компания-производитель смартфонов Honor приостановила поставки в Россию, пишут «Ведомости».

Официально об уходе с российского рынка компания не заявляла, но поставки прекратились еще в марте, рассказали журналистам два источника.

В настоящее время Honor ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить смартфоны в Россию через , добавил один из них. «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — сказал собеседник издания.

По данным МТС, Honor выбыла из пятерки крупнейших продавцов смартфонов в России. Во втором квартале 2022 года доля компании на российском рынке составляла 4,2% в натуральном выражении и 5% в денежном. В 2020-м году эти показатели составляли 17,9% и 14,3% соответственно.

В начале июня сообщалось, что компания Huawei, которая до ноября 2020 года владела Honor, начала закрывать свои торговые точки в России — из-за дефицита продукции на складах.

После вторжения России в Украину уже около тысячи международных брендов заявили о приостановке работы или полном уходе с российского рынка. Российские ритейлеры, например, «Связной» и Ozon, уже начали продажи электроники в рамках параллельного импорта.

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