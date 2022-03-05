Samsung приостанавливает поставки бытовой техники и смартфонов в Россию. Люксовые бренды LVMH, Kering и Chanel закрывают магазины

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Южнокорейская компания Samsung приостанавливает поставки в Россию чипов, смартфонов и бытовой техники. Об этом сообщили Bloomberg и The Verge.

В связи с текущими геополитическими событиями поставки в Россию приостановлены. Мы продолжаем активно следить за этой сложной ситуацией, чтобы определить наши следующие шаги», — говорится в заявлении компании.

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О приостановке деятельности в России, в том числе закрытии магазинов, объявили также люксовые бренды, сообщает Reuters. Среди них — Hermes, Chanel, Cartier, Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Louis Vuitton Moet Hennessy (Christian Dior, Givenchy, Kenzo, TAG Heuer и Bulgari), Richemont (Dunhill, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Piaget и Van Cleef & Arpels).

Иностранные компании стали ограничивать или прекращать работу в России после вторжения в Украину и введенных из-за этого экономических санкций.

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