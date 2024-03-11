Путин запретил размещать рекламу на сайтах «иноагентов» и в их соцсетях

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах «иностранных агентов» — на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках.

Закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих «иноагентов».

Российские законы об «иноагентах» предусматривают как административное наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч для юридических лиц, так и уголовное — до двух лет лишения свободы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что запрет на размещение рекламы лишит «иностранных агентов» 50-80% рекламного дохода. По его словам, речь идет о пяти миллиардах рублей. Он отмечал, что закон «показал свою эффективность» еще до своего вступления в силу. «Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций», — напоминал Володин. Он также предложил запретить выплачивать «иноагентам» вознаграждения по авторским и смежным правам.

После того, как Госдума одобрила запрет на рекламу у «иноагентов», ведущая ютьюб-канала «Скажи Гордеевой» Катерина Гордеева сообщила, что проект приостанавливает работу. Вскоре Гордеева объявила о сборе средств для продолжения работы проекта.

Журналист Алексей Пивоваров объявил, что из-за нового закона он вынужден «попрощаться со значительной частью» команды, которая делала проект «Редакция».

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